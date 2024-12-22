Antakya\'da Mobilya Fabrikasında Yangın

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HATAY'ın Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.