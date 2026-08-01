Antakya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Antakya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antakya\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, sürücülerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

A.A. (22) idaresindeki motosiklet Küçükdalyan Mahallesi'nde H.A'nın (72) kullandığı sepetli motosikletle çarpıştı.

Kazada iki motosikletin sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antakya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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