Antakya\'da Orman Yangını Çıktı

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HATAY'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle, helikopter ve çok sayıda arazöz gönderildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken, yangın bölgesine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.