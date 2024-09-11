Antakya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 5 su tankı, iş makinesi, treyler ve 200 personelin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.
Sabah saatlerinde ise bölgeye 3 söndürme helikopteri de yönlendirildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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