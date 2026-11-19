Antakya'da sağanak araçları mahsur bıraktı, Habib-i Neccar alt geçidi kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da gece başlayıp sabah etkisini artıran sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Habib-i Neccar alt geçidi trafiğe kapanırken Büyükşehir ekipleri kurtarma ve temizlik çalışması başlattı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Habib-i Neccar Kavşağı alt geçidi, su birikintileri nedeniyle trafiğe kapandı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Araçların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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