Antakya'da Silahlı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Ekinci Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirlenen M.M.A. (19) ile M.B. (20) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B. pompalı tüfekle M.M.A'ya ateş açtı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.B. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.