Antakya\'da Yağmur Giderlerinde Yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinin önündeki yağmur suyu giderlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya çevre yolunun Güzelburç mevkisindeki bir züccaciyenin önünde bulunan yağmur suyu giderlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.