Antalya, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlayacak

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı fener alayı ve gençlerin enerjisini sporla buluşturacak etkinlikler ile kutlayacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferleri ücretsiz olacak.

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 106'ncı yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı coşkulu programla kutlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında spor turnuvaları, fener alayı ve konserler düzenlenecek.

19 Mayıs kapsamında gençler arasında spor etkinlikleri düzenlenecek. 18 Mayıs Pazar günü "Keep the Ball Rolling-Topu Yuvarlamaya Devam Et" basketbol etkinliği gerçekleşecek. Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda 15.00-20.00 saatleri arasında sokak basketbolu heyecanı yaşanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Futbol Turnuvası ise 19 Mayıs Pazartesi günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi halı sahalarında düzenlenecek.

Rap sanatçısı Ceza konser verecek

19 Mayıs Pazartesi günü binlerce Antalyalının katılacağı Fener Alayı ile coşku zirveye taşınacak. Saat 19.30'da Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar meşaleler eşliğinde fener alayı düzenlenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek Fener Alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda ünlü sanatçı Ceza konser verecek. Rap müziğinin sevilen ismi Ceza saat 21.00'da en güzel şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek.

Ulaşım ücretsiz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferleri de ücretsiz olacak.