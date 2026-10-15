Antalya Alanya'da jandarma Hollandalı çifti evinde hareketsiz buldu, intihar şüphesi var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Alanya'da jandarma Hollandalı çifti evinde hareketsiz buldu, intihar şüphesi var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Alanya\'da jandarma Hollandalı çifti evinde hareketsiz buldu, intihar şüphesi var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Alanya Demirtaş Mahallesi'nde yerleşik yaşayan 70 ve 69 yaşlarındaki Hollandalı çift, evlerinde ölü bulundu. Yakınlarının bir süredir haber alamaması üzerine jandarmanın eve gelmesiyle bulunan çiftin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor, soruşturma sürüyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollandalı Adrianus Franciscus Henricus de Gouw (70) ile eşi Elisabeth Christina İsabella Antina de Connick (69), evlerinde ölü bulundu.

Demirtaş Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Hollanda uyruklu Adrianus Franciscus Henricus de Gouw ile eşi Elisabeth Christina İsabella Antina de Connick'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Dün öğle saatlerinde olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin giriş katındaki koltuk üzerinde çifti hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Hollandalı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Çiftin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaJandarmaAntalyaAlanyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
14:21
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
14:06
İstanbul Sarıyer’de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:34:49. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Alanya'da jandarma Hollandalı çifti evinde hareketsiz buldu, intihar şüphesi var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei