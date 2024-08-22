Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Moskova Uluslararası Ulaşım Zirvesi\'ne katıldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Moskova Uluslararası Ulaşım Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı. Başkan Böcek aynı zamanda Moskova hükümeti ile ulaşım, turizm ve dijitalleşme alanlarını içeren iş birliği protokolünü imzaladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, 140'tan fazla uluslararası devlet ve hükümet yöneticisinin yanı sıra belediye başkanları, ulaştırma ve dijital gelişim bakanları, ulaştırma operatörlerinin CEO'ları, tanınmış uluslararası ulaştırma uzmanları ve akademik topluluğu, teknoloji tabanlı şirketleri bir araya getiren Moskova Uluslararası Ulaşım Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı. Başkan Muhittin Böcek aynı zamanda hükümet Başkan Yardımcısı, Moskova Ulaştırma ve Altyapı Strateji Geliştirme Başkanı Maksim Liksutov ile ulaşım, turizm ve dijitalleşme alanlarını içeren iş birliği protokolünü de imzaladı.

"İş birliğimizi geliştirme fırsatı bulduk"

Moskova Ulaştırma ve Yol Altyapısı Geliştirme Departmanı ile Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı'nın ortaklaşa düzenlediği ve 25 Ağustos'a kadar devam edecek zirvede ulaşım, turizm ve dijitalleşme konularında deneyim alışverişinde bulunulacak. Modern megakentlerin sorunları ve çözümlerinin tartışılacağı uluslararası uzman platformu oluşturmayı amaçlayan zirve, şehirler arasındaki bağları güçlendirmek ve gelecekteki iş birliğinin yönünü belirlemeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, zirve ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Dünya ülkeleri ile Antalya'da hangi projeleri uygulayabileceğimizi paylaşma ve daha iyi nasıl geliştirebileceğimiz konularında iş birliğimizi geliştirme fırsatı bulduk" dedi.