Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 bütçesi açıklandı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 bütçesi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 bütçesi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı kesin gelir bütçesi 10 milyar 539 milyon 371 bin lira, kesin gider bütçesi de 9 milyar 201 milyon 572 bin lira olarak gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Şube Müdürlüğü ile AR-GE ve İnovasyon Şube Müdürlüğü birimlerini kurma kararı aldı. Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2023 mali yılı kesin hesabı da kabul edildi.

17.05.2024 18:07
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı kesin gelir bütçesi 10 milyar 539 milyon 371 bin lira, kesin gider bütçesi de 9 milyar 201 milyon 572 bin lira olarak gerçekleşti.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı devam meclisi, 48 gündem maddesini görüşmek üzere Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında toplandı.

CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir meclis üyelerine Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 mali yılı kesin hesabı konusunda bilgilendirme yaptı. Geçen yıl 425 milyon lira iç banka kredisi kullanıldığını, dış borçlanma kredisi kullanılmadığını belirten Özdemir, 2023 yılı kesin gelir bütçesinin 10 milyar 539 milyon 371 bin lira, kesin gider bütçesinin de 9 milyar 201 milyon 572 bin lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin geçen yılki kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Meclis'te, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Şube Müdürlüğü ile AR-GE ve İnovasyon Şube Müdürlüğü birimleri kurulması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Meclisinin ardından Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Genel Kurulu toplandı. ASAT'ın 2023 mali yılı kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 bütçesi açıklandı - Son Dakika

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