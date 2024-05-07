Antalya Büyükşehir Belediyesi Altıntaş Mahallesi'ne 150 Milyon Liralık Kanalizasyon Projesi İle Destek Veriyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu Altıntaş Mahallesi'ne 150 milyon liralık proje ile 30 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırıyor. Altıntaş kanalizasyon hattı, Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yer alan mevcut kolektör hattına bağlanarak Lara Arıtma Tesisi'ne iletilecek.

Aksu Altıntaş Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımları sürüyor. 26 Aralık 2023'te yer teslimi yapılan proje kapsamında Altıntaş'ın üç noktasında kanalizasyon çalışması yapılıyor. Altıntaş'ın yanı sıra Lara Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde de çalışma gerçekleştiriliyor. Altıntaş kanalizasyon hattı, Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yer alan mevcut kolektör hattına bağlanarak Lara Arıtma Tesisi'ne iletilecek. Çalışmalar tamamlandığında Altıntaş Mahallesi modern bir kanalizasyon hattına kavuşmuş olacak.

30 KM KANALİZASYON HATTI

Çalışmaların 2025 yılı başında tamamlanması hedefleniyor. Yaklaşık 150 milyon lira ile hayata geçirilen proje kapsamında, toplam 30 kilometrelik kanalizasyon şebeke ve kolektör hattı yapılması planlanıyor. Bu hatlarda, 200'lük, 300'lük, 400'lük, 500'lük, 800'lük ve binlik çaplarda borular kullanılacak. Kanalizasyon hattının 6 kilometrelik kısmı tamamlandı.

SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Altıntaş Mahallesi sakinlerinden Mevlüt Yazıcı, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Muhittin Başkanımız elinden geldiğince bize yardımcı oluyor. Sorunlarımız büyük ölçüde çözüldü. Kalan ihtiyaçlarımızın da çözüme kavuşturulacağından ve Altıntaş'ın daha modern bir yere getirileceğinden şüphem yok. Büyükşehir belediyesine çok teşekkür ederim" dedi.