Antalya Büyükşehir Belediyesi: “Altıntaş’taki yapı ruhsatlarında hukuka aykırılık tespit edilmedi"

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Altıntaş Mahallesi'ndeki bazı yapı ruhsatlarıyla ilgili iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Bu iddialar denetime yetkili kurumlarca birçok kez incelenmiş olup belediyemiz uygulama ve işlemlerinde herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. En son Danıştay 1. Dairesince soruşturma izni kararının iptaline karar verilmiş olup bahse konu karar kesinleşmiştir" denildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Altıntaş Mahallesi'ndeki bazı yapı ruhsatlarıyla ilgili sosyal medyada yer alan "hukuksuzluk", "haksız imar hakkı" ve "fazladan imar hakkı verildiği" yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu paylaşımların gerçeğe aykırı olması sebebiyle konuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Gündeme gelen alan, 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı' ilan edilen Çalkaya bölgesindedir. Yine aynı yıl içerisinde alana ilişkin imar planları tamamlanmıştır.

Mükteseplerin bulunduğu alanlarda yetki belediyemize geçmeden önce, mülga Çalkaya Belediyesi tarafından yapı ruhsatları düzenlenmiştir. Daha önce ruhsatları verilmiş olan bu hak sahipleri 'Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı' ilgili plan hükümlerinde yer alan müktesep haklar maddesi kapsamında inşaatlarına devam etmişlerdir.

Söz konusu alanlarda ilk ruhsat ile verilen toplam inşaat metrekaresi aşılmamaktadır. Sadece daha önce verilmiş olan ruhsata esas projeler; deprem, yangın, otopark ve enerji verimliliği gibi bugünün yasal zorunluluklarına göre yeniden projelendirilmiştir.

Paylaşıma konu bu iddialar; denetime yetkili kurumlarca birçok kez incelenmiş olup belediyemiz uygulama ve işlemlerinde herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. En son Danıştay 1. Dairesince soruşturma izni kararının iptaline karar verilmiş olup bahse konu karar kesinleşmiştir.

Belediyemizin işlemleri mevzuata, içtihatlara uygun olup, kamuoyunu yanıltan asılsız iddialara itibar edilmemesini rica ederiz."