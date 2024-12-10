Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 5 Yılda 19 Milyar TL Yatırım Yaptı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 5 Yılda 19 Milyar TL Yatırım Yaptı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Nisan 2019'dan bu yana toplamda 19 milyar 237 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirdi. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarıyla vatandaşlara temiz su sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

10.12.2024 11:07  Güncelleme: 12:04
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Nisan 2019'dan bu yana 10 milyar 15 milyon 69 bin TL yatırım bedeliyle 3 bin 754 kilometre içme suyu hattı döşedi.

"Planlı, kurallı, kimlikli kent" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde altyapı eksiklerini tamamlıyor.

Vatandaşların temiz ve sağlıklı suya kavuşması için içme suyu yatırımlarına hız kesmeden devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, Nisan 2019'dan bu yana güncel rakamla 10 milyar 15 milyon 69 bin TL yatırım bedeliyle Antalya ile Londra arası kadar içme suyu hattı yapımı gerçekleştirdi. ASAT ekipleri, 3 milyar 582 milyon 863 bin TL yatırım bedeliyle 660 kilometre kanalizasyon hattı döşedi. ASAT Genel Müdürlüğü, Nisan 2019'dan bu yana 2 milyar 788 milyon 336 bin TL'lik atıksu yatırımı yaparken, 2 milyar 851 milyon 87 bin TL'lik tesis ve hizmet yatırımını hayata geçirdi.

ASAT son beş yılda Antalya'nın altyapısına toplam 19 milyar 237 milyon 357 bin TL'lik yatırım yaptı.

Ekipler, 2024 yılında ise 441 kilometre içme suyu hattı, 150 kilometre de kanalizasyon hattı döşedi. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2024 yılında 94 milyon 310 bin TL atıksu, 204 milyon 223 bin TL tesis ve hizmet olmak üzere toplamda 4 milyar 215 milyon 70 bin TL'lik yatırım yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 5 Yılda 19 Milyar TL Yatırım Yaptı - Son Dakika

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