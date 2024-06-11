Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı'na Yatırım - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı'na Yatırım

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, suyun kalitesinin izlenmesi için altyapısını güçlendirdi. 18 milyon liralık yatırımla son teknoloji cihazlar alınarak analiz kapsamı 2 katına çıkarıldı.

11.06.2024 10:50  Güncelleme: 12:17
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, suyun kalitesinin izlenmesi için altyapısını güçlendirdi. 2011'den bu yana akredite olan ASAT Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı'na 18 milyon liralık yatırımla son teknoloji 3 adet cihaz alındı. Tarımsal ve endüstriyel kirliliğin izlenmesi için büyük önem taşıyan cihazlarla ASAT Genel Müdürlüğü'nün analiz kapsamı 2 katına çıkarılmış oldu.

Yıllık 6 bin numunede 160 bin parametrede analiz gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı, kent halkına sunulan suyun daha sağlıklı ve kaliteli olması için altyapısını güçlendirdi. 20112den bu yana akredite olan laboratuvara, 18 milyon liralık yatırımla likit ve gaz kromotografi cihazları alındı. Yeni cihazlarla ASAT Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı ilgili yönetmelikler kapsamında bütün parametrelerin analizlerini yapabilir duruma geldi.

Analiz kapsamı 2 katına çıkacak

Yeni gelen cihazlarla ilgili laboratuvarda görev alan deney personelinin eğitimden geçtiğini söyleyen ASAT Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürü Biyolog Adil Doğan, "2011 yılından bu yana akredite olan su kalite kontrol laboratuvarımızda analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 38 parametrede akreditasyonumuz bulunuyor. Yıllık olarak da 6 bin numunede yaklaşık 160 bin parametrede analiz gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda gelişen teknolojiyi izlemek açısından özellikle kromotografi, likit kromotografi, gaz kromotografi cihazları alarak kapasitemizi geliştireceğiz. Tarımsal kirliliğin ve endüstriyel kirliliğin izlenmesi bizler için çok önemli. Analiz kapsamımızı 2 katına çıkartarak Antalya'ya sunduğumuz suyun daha kaliteli ve sağlıklı olması için izleme çalışmalarını sürdürüyoruz. İlgili yönetmelikler kapsamında bütün parametrelerin analizlerini yapabilir duruma geleceğiz" dedi.

Mikro kirleticiler izlenecek

Personele eğitim veren Kartal Çetintürk, özellikle kansere ve hormonlarda bozucu etkene neden olabilecek mikro kirleticilerin izlenmesi açısından, alınan cihazların son derece önemli olduğunu söyledi. Çetintürk, "Burada çok kıymetli bir yatırım var. Avrupa Su Çerçeve Direktifinin limitler ve kimyasallar anlamında ortaya çıkardığı bir listemiz var. Bu listenin uygulanmasıyla ilgili güçlenen alt yapısıyla beraber, mevcut personel sayısında bir değişikliğe gitmeden otomatize sistemler ile ASAT'ın numune kapasitesi artacak. Günlük numune kapasitesinin yukarıya çekilmesiyle beraber yeraltı suları, nehir suyu, yerüstü suları gibi daha fazla noktadan numuneye bakılabilecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı'na Yatırım - Son Dakika

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