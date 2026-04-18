Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, İmo Üyeleriyle Bir Araya Geldi

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi üyeleri ile Meslektaş Buluşmaları'nda bir araya geldi. Başkan Vekili Özdemir, 15 Kilometrelik Konyaaltı- Varsak 4. Etap Raylı Sistem Projesi'nde finansman çalışmalarına başladıklarını belirterek, etaplar halinde gerçekleştirecek proje ile altı tane katlı kavşak yapılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Meslektaş Buluşmaları'na katıldı. Daveti için İMO Antalya Şube Başkanı Soner Akdoğan'a teşekkür eden Özdemir, yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. Özellikle afetlere dirençli kentler oluşturmanın herkesin önceliği olması gerektiği belirten Özdemir, "2022 yılında başladığımız 'Antalya Deprem Master Planı' kapsamında 19 ilçe belediyesiyle koordinasyon içinde çalıştık. 2023 yılı itibariyle kamu kurum ve kuruşlarıyla iş birliği içerisinde yapı envanteri verilerini topladık. Bunun sonucunda ise Antalya Deprem Master Planı hizmet alımı ihalesini gerçekleştirdik. Buradan elde edilen verilerle Deprem Vakfı ile bir protokol imzaladık. Bu protokol ile deprem vakfının uzman akademik kadrosunun çalışmalarıyla bu yıl sonuna kadar Deprem Master Planını tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Ulaştırma Bakanlığı'ndan ön onay alındı"

Ulaşım konusuna da değinen Başkan Vekili Özdemir, şöyle konuştu:

"Antalya'da sadece 07 plakalı araç sayısı ise 1 milyon 702 bine ulaştı. Kişi başına neredeyse bir kişiye bir araç düşecek noktaya doğru gidiyoruz. Bunu çözmenin en etkili yollarından biri çevre yollarının acilen bitirilmesi, mevcut çevre yollarının kullanışlı hale getirilmesi. 15 Kilometrelik Konyaaltı-Varsak 4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin ihalesini 2024'te tamamladık. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmadı, 2026 yılında yatırım programına alındı, finansman çalışmalarına başladık. Bu projede etaplar halinde çalışacağız. İlk etabında bile Konyaaltı'nda beş, Kepez bir tane olmak üzere altı tane katlı kavşak ile başlayacak projemiz. Kendi öz kaynaklarımız ve finansman ile yürüteceğimiz bir proje olacak. 22 kilometrelik Varsak-Lara-Kundu Hattı 5. Etap Hafif Raylı Sistem Projesi için Ulaştırma Bakanlığı'ndan ön onay alındı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı'nı hazırlıyoruz"

Bugüne kadar aldığımız 106 otobüse ilave olarak kendi öz kaynaklarımızla 19 adet modern donanıma sahip otobüsü filomuza kattık. 2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı'nı hazırlıyoruz. Plan kapsamında önceliği olan yol ve kavşak düzenleme noktalarımızı belirledik. Proje ve ihale süreçlerine başladık. 100. Yılı Antalya'ya yakışır hale getiriyoruz. 100.Yıl Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyoruz. Asfalt yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırım ve çevre düzenlemesine başlayacağız. Aydınlatmasından peyzajına kadar 100. Yıl Caddesi'ni yenilemiş olacağız. İller Bankası Kavşağı ve bağlantı yollarında düzenleme, genişletme ve şerit artırımı çalışmaları gerçekleştirdik. Gazipaşa' dan Kaş'a, 19 ilçenin tamamına, kırsal yollarımız için yaklaşık 2 milyar TL'lik yatırım yaptık. 3 bin 202 kilometrelik sathi ve sıcak asfalt ile stabilize ve yeni yol çalışmaları yaptık. Buna ilaveten 14 bin kilometrelik greyderli bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik.

Muhittin Başkanımız aslında hiçbir belediye başkanının cesaret edemeyeceği bir çalışmaya cesaret ederek yerin altına yatırımı başlattı. Ekonomik, sağlık ve hijyen ömrünü tamamlamış 50 yıllık içme suyu hatlarını, Antalya'nın gelecek 50 yılının ihtiyacını karşılayacak şekilde değiştiriyor, aynı zamanda su kayıp ve kaçaklarının önüne geçiyoruz. Buradan Londra'yı aşan mesafe yani, 4 bin 558 km içme suyu hattı yaptık. 19 milyar TL yatırımla 4 bin 558 kilometre içme suyu hattı, 6 milyar TL yatırımla 878 kilometre kanalizasyon hattı, 675 milyon TL yatırımla 60 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdik. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm ilçelerimizde yeni arıtma tesisleri, kapasite arttırılması, derin deniz deşarj hatları ve terfi istasyonları gibi birçok altyapı çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz."

İMO Antalya Şube Başkanı Soner Akdoğan ise yeni dönemin ilk meslektaş buluşmalarını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile başladıklarını belirterek, yoğun programları arasında bu davete katıldığı için teşekkür etti. Daha sonra ise İMO üyeleri Başkan Vekili Büşra Özdemir'e sorularını yöneltti. Programın sonunda ise İMO Antalya Şube Başkanı Soner Akdoğan, Özdemir'e toplantı anısına Antalya fotoğrafı hediye etti.