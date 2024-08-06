Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Stratejileri Toplantısı Düzenliyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediyelerin beş yıllık stratejik planlarına gençlik bakış açısını yansıtmak ve gençlik alanında katılımcılığı arttırmak için Gençlik Stratejileri Toplantısı düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Gençlik Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü tarafından, belediyelerin beş yıllık planları olan stratejik planlarına gençlik bakış açısını yansıtmak ve gençlik alanında katılımcılığı arttırmak için Gençlik Stratejileri Toplantısı düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantı ile gençlik alanında oluşturulacak stratejiler için bir alan yaratılması hedefleniyor.

Yerel gençlik politikası için altlık

Gençlik Stratejileri Toplantısı, 9 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantı, gençlerin fikirlerini paylaşabilecekleri ve gelecekteki stratejilere yön verebilecekleri bir platform sunacak. Katılımcılar, gençlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaya yönelik kapsamlı tartışmalara katılacaklar. Aynı zamanda kentte gençlik alanında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile yapılacak olan görüşmeler ile Antalya Yerel Gençlik Politikası için de bir altlık oluşturulacak.

Öneriler konuşulacak

Toplantıda barınma, kültür-sosyal, istihdam, kariyer, girişimcilik, spor, sağlıklı yaşam ve iyi olma hali, eğitim ve katılım gibi alanlarda sorunlar ve stratejik plana eklenebilecek öneriler konuşulacak. Toplantıya gençlik alanındaki kamu kurum kuruluşları, gençlik sivil toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının gençlik temsilcileri ve herhangi bir yere bağlı olmayan bağımsız gençler katılacak.

Başvurular online

Toplantıya katılmak isteyenler, başvurularını 7 Ağustos 2024 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi 'www.antalya.bel.tr' adresinden yapabilecek. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu toplantıyla ilgili '0242 337 05 00' numaralı telefondan bilgi alınabilecek.