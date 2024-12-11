Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor

Antalya'nın Manavgat Aşevi, günde 450 porsiyon sıcak yemek ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Belediyenin sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen ailelere, hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

11.12.2024 14:43
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat Aşevi, ihtiyaç sahiplerine günde 450 porsiyon sıcak yemek ulaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Aşevi, yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almayı sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşların evlerine sıcak yemekler ücretsiz teslim ediliyor.

Aşevlerinde, diyetisyenlerin hazırladığı menüler, gıda mühendisleri gözetiminde tecrübeli aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanıyor. Her gün üç çeşit yemek haftanın 7 günü ihtiyaç sahibi 150 haneye ulaştırılırken; yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara öncelik veriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika
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