Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat Aşevi, ihtiyaç sahiplerine günde 450 porsiyon sıcak yemek ulaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Aşevi, yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almayı sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşların evlerine sıcak yemekler ücretsiz teslim ediliyor.

Aşevlerinde, diyetisyenlerin hazırladığı menüler, gıda mühendisleri gözetiminde tecrübeli aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanıyor. Her gün üç çeşit yemek haftanın 7 günü ihtiyaç sahibi 150 haneye ulaştırılırken; yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara öncelik veriliyor.