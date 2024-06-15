Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'ndan İlk Oyun: Troyalı Kadınlar Anonim Şirketi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü tiyatro atölyesinin ilk oyunu "Troyalı Kadınlar Anonim Şirketi" seyirciyle buluştu. Kadınların yaşadığı acıları ve erkek hegemonyasıyla mücadelelerini konu alan oyun, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü tarafından açılan temel oyunculuk yetişkin tiyatro atölyesinin ilk oyunu olan "Troyalı Kadınlar Anonim Şirketi" sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter Sahnesi'nde ücretsiz oyunun gösterimine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Salonu dolduran seyirciler ilk sahne deneyimi yaşayan oyuncuları ayakta alkışladı. Antik dünyanın trajedilerini, kadınların yaşadığı zorluklarla harmanlayarak mizahi bir şekilde yansıtan oyun kadınlardan tam not aldı. Sahne sonunda eserin yazar ve yönetmeni sahne sanatları eğitmeni Fatma Çisem Alemdar'ı tebrik eden İsmail Baha Sürelsan Konservatuar Şube Müdürü Okan Atilla, kadın oyunculara çiçek, tüm oyuncu ve yönetim ekibine de teşekkür belgesi takdim etti.

Seyircilere ve tiyatro atölyesi oyuncularına teşekkür eden İsmail Baha Sürelsan Konservatuar Şube Müdürü Okan Atilla "Tiyatro atölyemizin kursiyerleri ilk defa sahneye çıkmalarına rağmen çok güzel bir oyun sahneledi. Her bir oyuncumuza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tam anlamıyla 'kadının fendi erkeği yendi' deyiminin sözlükteki anlamını izledik. Konservatuarımızın oyunculuk kursları atölyelerimiz devam edecek. Ağustos ayının sonunda tekrar başvurularımız başlayacak. Vatandaşlarımızı sanatseverleri kurslarımıza bekleriz" dedi.

"Birlikte öğreniyoruz"

Sanat Bölümü olarak ilk defa 35 yaş üstü yetişkinler için temel oyunculuk atölyesinin açıldığını belirten oyunun yazar ve yönetmeni, sahne sanatları eğitmeni Fatma Çisem Alemdar ise şunları söyledi:

"Oyunumuzun seyircilerimizle buluşmasından son derece mutlu ve gururluyuz. İnsanların belirli bir yaştan sonra yaşadığı hayata farklı bir noktadan bakabilme arayışlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birlikte sanat adına bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Seyircimizin bizlere gösterdiği ilgi ve sevgi bizleri çok mutlu etti. Böylesine güzel bir proje ile sanatseverlerle buluşmaktan son derecece gururlu ve mutluyuz. Seyircilerimizle önümüzdeki yılda buluşacağız."