Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yeni İtfaiyecilere Deprem Simülasyon Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yeni İtfaiyecilere Deprem Simülasyon Eğitimi Veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kadrosuna kattığı yeni itfaiyecilere deprem simülasyon enkazında eğitim veriyor. Genç itfaiyeciler deprem başta olmak üzere afetlere yönelik arama-kurtarma becerileri kazanırken, zorlu görevlere hazır hale geliyor.

28.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:49
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kadrosuna kattığı yeni itfaiyecilere deprem simülasyon enkazında eğitim veriyor. Genç itfaiyeciler deprem başta olmak üzere afetlere yönelik arama-kurtarma becerileri kazanırken, zorlu görevlere hazır hale geliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 79 kişiyi enkazdan sağ çıkaran Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kadroya yeni katılan personeline Döşemealtı ilçesinde bulunan deprem simülasyon alanında kapsamlı arama-kurtarma eğitimi veriyor.

Yeni göreve başlayan itfaiye erleri deprem, yangın ve diğer afet durumlarında karşılaşabilecekleri vakalar konusunda özel olarak eğitiliyor. Son olarak Döşemealtı'nda yer alan deprem simülasyon alanında gerçekleştirilen gece eğitiminde itfaiye erleri, deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçeği andıran arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Deprem sonrası enkaza dönen moloz yığınlarının altında kalanların nasıl kurtarılacağı konusunda gerçekleştirilen eğitimde kazazedelerin tespiti, teknik arama ve enkaz kurtarma gibi konular detaylı bir şekilde işlendi. Kurtarmalarda kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verilirken, bu ekipmanların nasıl kullanılması gerektiği de uygulamalı olarak anlatıldı.

"VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekip Amiri Fatih Çiftsürenoğlu, aralarına yeni katılan personelin olaylara anında müdahale edebilmesi ve tecrübe kazanabilmesi için eğitimlerin önemini vurguladı. Eğitimlerin hayli zorlu olduğunu belirten Çiftsürenoğlu, şunları söyledi:

"Bugün deprem simülasyon alanında olası bir deprem ve göçük olayları sonrası enkaz altında bulunanların yerlerinin tespit edilmesi ve bulundukları alandan çıkarılabilmesi için eğitim yaptık. Ekipman kullanma, kazazede tespiti için fiziki ve teknik arama, enkaz kırma, yaralının yanına inme ve yaralı tahliyesinde uyguladığımız domuz damı tekniklerini öğrendiler. Sadece yeni katılan arkadaşlarımız değil tüm personelimiz belli aralıklarla bu eğitimleri alıyor. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi olarak tüm personelimizle yangın, kaza, afet durumlarına her an hazır şekilde eğitimlerini sürdürerek vatandaşların güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yeni İtfaiyecilere Deprem Simülasyon Eğitimi Veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yeni İtfaiyecilere Deprem Simülasyon Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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