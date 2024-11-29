Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Girişimcilere Tarım Desteği Sağladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Girişimcilere Tarım Desteği Sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Girişimcilere Tarım Desteği Sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Minerva Kadın Girişim Kooperatifi'ne 8 bin adet frezya ve nergis soğanı desteği sağlandı. Bu projeyle kadınların tarım sektöründeki rolleri ve istihdamları artırılmaya çalışılıyor.

29.11.2024 12:55  Güncelleme: 13:58
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Minerva Kadın Girişim Kooperatifi'ne 8 bin adet frezya ve nergis soğanı desteği sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın emeğini ekonomiye kazandırarak bölgesel kalkınmayı desteklemeye yönelik projeleriyle, kadınların tarım sektöründe aktif rol almasını teşvik etmeye devam ediyor. S.S. Minerva Kadın Girişim Kooperatifi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aksu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde tarımla uğraşan kadın çiftçilere, 8 bin adet frezya ve nergis soğanı desteği sağlandı.

Kooperatif Başkanı Zeynep Yüncü Korkmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerle kooperatifin üretim faaliyetlerini genişlettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl aldığımız desteklerle aronya ve nergis üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl ise nergis ve frezya üretimimize devam ediyoruz" dedi.

Başkan Muhittin Böcek'e kadın girişimcileri destekleyen katkıları için teşekkür eden Korkmaz, "Bu tür projeler, kadın girişimciler için önemli bir güç kaynağı oluşturuyor ve tarım sektöründe kadın istihdamını artırmaya katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kadın Girişimcilere Tarım Desteği Sağladı - Son Dakika

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