Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer'deki Arıcılara 100 Adet Arı Kovanı Dağıttı

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer ilçesinde arıcılık yapan 50 vatandaşa 100 adet arı kovanı dağıttı.

Arıcılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer'de arıcılık yapan 50 vatandaşa 100 adet arı kovanı hibe etti.

Kemer'de yaklaşık 6 yıldır arıcılıkla uğraşan Celalettin Kaşlı, Başkan Muhittin Böcek'in geçen 5 yılda da arıcılara önemli destekler verdiğini söyledi. Kaşlı, "Muhittin Başkan'ıma bu destekten dolayı teşekkür ederim. Yaklaşık 5-6 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Muhittin Başkan'ımın geçen dönemde bizlere çok faydası ve desteği oldu. Başkan Böcek söz Muhittin Böcek sözü diyerek vermiş olduğu sözleri yerine getirdi. İlk balını da başkanımıza hediye etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.