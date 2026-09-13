Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde asfalt seferberliğini sürdürüyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde asfalt seferberliğini sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde asfalt seferberliğini sürdürüyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, eskiyen ve zamanla deforme olan asfalt sökülerek kısa sürede yeni asfalt serildi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, eskiyen ve zamanla deforme olan asfalt sökülerek kısa sürede yeni asfalt serildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve deforme olan yolları yenilemek amacıyla ulaşım ağının sık kullanıldığı alanlarda asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nin eskiyen asfaltını yeniledi.

Sıcak asfalt çalışması kapsamında cadde dün saat 21.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Gece boyu yoğun bir çalışma gerçekleştiren ekipler sabahın ilk ışıklarıyla asfalt serimini tamamladı. Yol çizgi çalışmalarının da bitirilmesinin ardından trafiğe açıldı.

ŞEHİT BİNBAŞI CENGİZ TOYTUNÇ CADDESİNDE ASFALT İÇİN GECE MESAİSİ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 15 kamyon, 2 kepçe, 1 süpürge aracı, 1 arazöz, 2 finişer, 2 silindir ve 1 freze ile 34 personel görev aldı. Ekipler tarafından 7/24 esasına göre planlı ve hızlı bir şekilde yürütülen çalışmalarda, eskiyen asfalt kısa sürede söküldü. Altyapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek yol, kısa sürede yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

KISA SÜREDE TAMAMLANIP ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürü Yasin Uyanık, "Valilikten Güllük Caddesi'ne kadar uzanan yolda meydana gelen deformasyonları gidermek amacıyla 600 metrelik alanda yaklaşık 800 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Ayrıca 35 adet baca iyileştirmesi yaparak caddemizi araç trafiğine yeniden açtık. Cumartesi günü akşam saatlerinde başladığımız çalışmaları, pazar günü saat 14.00 itibarıyla tamamlayarak yolu araç trafiğine açtık. Asfalt serim çalışmasından önce mevcut ve eskiyen asfalt tamamen kazındı. Ardından ASAT Genel Müdürlüğü'müz tarafından 35 bacada temizlik çalışması yapılırken, baca kapaklarındaki kot farklılıkları da giderildi. Tüm bu çalışmaların ardından sıcak asfalt serimini gerçekleştirerek yolu vatandaşlarımızın kullanımına sunduk" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde asfalt seferberliğini sürdürüyor - Son Dakika

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