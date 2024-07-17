Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez'de Sağlık Merkezi Açtı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde açtığı Sağlık Merkezi, vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal güvence aranmayan merkezden bu yılın ilk 6 ayında toplam 5 bin 284 kişi yararlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında Kepez'de açtığı Sağlık Merkezi, vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor. Merkeze başvuran vatandaşlar, ağız ve diş sağlığı, sünnet kliniği, psikolog kliniğinden yararlanabiliyor ve evde bakım hizmeti alabiliyor.

İlk 6 ayda 18 bin işlem

Yılın ilk 6 ayında merkezde bin 838'i çocuk, toplam 4 bin 364 hastaya 18 bin 4 ağız ve diş sağlığı işlemi yapıldı. Merkezde bulunan psikoloji kliniğinde 157'si çocuk, 275'i yetişkin olmak üzere 432 kişi ile görüşme sağlandı. Sünnet kliniğinde ise toplamda 488 çocuğun işlemi gerçekleştirildi.

Aileler memnun

Okulların kapanmasıyla birlikte merkezdeki sünnet kliniğinde yoğunluk yaşanıyor. Oğlunu sünnet ettirmek için gelen baba Mustafa Kaval da Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi'ndeki klinikten yararlandığını belirterek, "Burayı bir arkadaşım tavsiye etti. Randevu aldıktan sonra çocuğumuzu sünnet için geldik. Hep güler yüzle davranıldı. Çok memnun kaldık" dedi.