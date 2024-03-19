Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Liman Halk Plajı\'nı hizmete açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirdiği "Konyaaltı Liman Halk Plajı", törenle hizmete açıldı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, burada yaptığı konuşmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in çalışmalarıyla kente önemli yatırımlar yaptığını söyledi.
Konyaaltı Sahili'nin 1990'lı yıllarda tanınmayacak bir halde olduğunu belirten Başarır, "20 yılda devrim yaptı. Değiştirdi, geliştirdi ve halka açtı. İşte bizim belediye başkanlarımız halkıyla, insanıyla yan yana. Çok güzel bir sloganı var. 'Herkesin Başkanı', yani ne diyor biliyor musunuz? '31 Mart'ta sandık kapandıktan sonra Antalya'da oy veren de vermeyen de benim' diyor. 'Oy verene de vermeyene de hizmet var' diyor. Artık insanları ayrıştırmaya son vereceğiz. Bizim tek düşüncemiz, isteğimiz, Antalya'da emeklinin, işçinin, çocukların, annelerin huzurlu bir şekilde yaşaması, yoksulluk çekmemesi, çocukların yatağa aç girmemesidir." diye konuştu.
Başarır, 2024'te belediyelerinin en çok emeklilere dokunacağını, 2028 seçimlerinde göreve geldiklerinde ise bunu kendilerinin üstleneceğini vurguladı.
Toplumun ayrıştırıldığına dikkati çeken Başarır, "Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle tüm Antalya hep beraber biz olacağız. Oy vermeyeni, ayrıştırmayacak, düşmanlaştırmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Artık yeni bir dönemi başlatacağız. Gönül rahatlığıyla Muhittin Başkanıma Antalyalılardan oy istiyorum. Hem de rekor bir oy istiyorum. Hak ediyor. Her gün açılış, hizmet var. Antalya huzurlu. 20 yıl öncesi Konyaaltı'na bakın, Bir de bugünkü Konyaaltı'na bakın. Gurur duyuyoruz. Antalya'nın da her yerini Konyaaltı yapacağı. Ulaşımıyla, sağlığıyla, sosyal yardımlarıyla, yoluyla ve insanıyla bütünleşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başarır, CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan'a vatandaşlardan destek istedi.
Proje 200 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 200 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projenin 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluştuğunu söyledi.
Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Böcek, Antalya'nın her noktasına hizmet verebilmek amacıyla öncelikli hedefleri belirleyerek çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.
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