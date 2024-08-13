Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavikent Mahallesi'nde Sulama Sistemi Projesini Hayata Geçirdi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Mavikent Mahallesi Bahçebaşı mevkiinde sulama sistemi projesini hayata geçirdi.

Mavikent'te yaşanan sorunları çözmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 25 yıldır kullanılmayan içme suyu kaynağını tekrar aktif hale getirip, 2 kilometrelik kapalı hat yaparak saatte 30 ton su kapasiteli sulama sistemi oluşturdu. Proje ile yaklaşık 400 dönüm arazinin sulama sıkıntısı giderilerek, bölgedeki tarım faaliyetleri için büyük kolaylık sağlanmış oldu.

Sulama sorunu ortadan kalkıyor

Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, "Mahallemizde seracılık önemli bir yere sahip; bölgede sulama suyu kaynağımız yetersiz kalıyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkan'ımız Kerem Kaya Turan'a mahallemizdeki sulamayla ilgili sıkıntıları anlattık. Bizi dinledikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri sulama suyu için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Bir ay gibi kısa bir zamanda tesis tamamlandı. Vatandaşlarımız bahçe ve seralarını daha verimli sulama imkanı buldu. Yapılan bu çalışma için Başkanımız Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.