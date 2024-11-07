Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 60 Ton Sertifikalı Buğday Tohumu Desteği - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 60 Ton Sertifikalı Buğday Tohumu Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'ndeki çiftçilere 60 ton sertifikalı buğday tohumu hibe ederek tarımsal desteklerini sürdürüyor. Bu hibe ile 3 bin dekar alanda ekim yapılması hedefleniyor.

07.11.2024 12:51
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye, Korkutelili çiftçilere 60 ton sertifikalı buğday tohumu hibe etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Korkuteli'nin 44 mahallesinde tarım yapan çiftçilere verilen sertifikalı buğday tohumları, Korkuteli Ziraat Odası iş birliğiyle dağıtıldı. Hibe programı çerçevesinde, Korkuteli ilçesine yönelik desteklerin devam edeceği bildirildi.

Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, sağlanan tohum desteğinin çiftçiler için adeta ilaç gibi olacağını vurgulayarak, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Büyükçetin, "Sertifikalı tohumlarımız sayesinde hem çiftçilerimiz teşvik edilmiş olacak hem de bu yıl verimleri artacak. Hibe edilen tohumlar sayesinde 3 bin dekar alanda ekim yapılacak" dedi.

Çaykenarı Mahallesi Muhtarı Soner Akkanat, bu yılın kurak geçtiğini belirterek, "Bölgemizde yaşanan kuraklık nedeniyle Büyükşehir Belediyemizden sertifikalı tohum talebinde bulunmuştuk. 44 mahallemize dağıtılmak üzere toplamda 60 ton buğday tohumu desteği sağlandı. Çiftçilerimize en kısa sürede muhtarlarımız aracılığıyla tohumları ulaştıracağız. Başkanımız Muhittin Böcek'e sağladığı desteklerden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere 60 Ton Sertifikalı Buğday Tohumu Desteği - Son Dakika

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