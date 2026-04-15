Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Sinek Üreme Alanlarında Yoğun Çalışma

15.04.2026 11:37  Güncelleme: 12:35
(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgenlere karşı vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, sivrisinek larvası ve uçkun mücadelesi kapsamında üreme alanlarında yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerde vektörle mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünlerin kullanıldığı çalışmalarda, hastalık taşıyıcı canlıların çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyede kontrol altında tutulması hedefleniyor.

Sivrisinek üreme alanlarına yakın takip

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sivrisinek larvası ve uçkun mücadelesi kapsamında rögarlar, menholler, yağmur suyu ızgaraları, inşaat boşlukları, fosseptikler ve atıl durumdaki lastikler gibi riskli alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle su birikintilerinin oluştuğu alanlarda sürdürülen uygulamalarla sivrisinek popülasyonunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Karasinek mücadelesi yıl boyu devam ediyor

Karasineklerin çoğalmasına neden olan çöp konteynerleri, çöp yığma alanları, pazar yerlerindeki tarımsal ürün atıkları ve bahçe atıkları gibi organik materyallerin bulunduğu alanlarda da düzenli mücadele yürütülüyor. Çürüyen organik atıkların oluşturduğu risklere karşı yapılan ilaçlama çalışmalarıyla da karasinek üremesinin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Hamamböceğine karşı gece gündüz çalışma

Hamamböceğiyle mücadelede özellikle üreme dönemlerinde yapılan çalışmalar büyük önem taşıyor. Ekipler, hem gündüz hem gece saatlerinde kalıcı ürünlerle rögarlar başta olmak üzere riskli noktalarda uygulamalarını sürdürüyor. Böylece hamamböceklerinin çoğalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Biyolojik mücadeleyle çevre dostu uygulama

Süs havuzları gibi durgun sularda üreyen sivrisinek larvalarına karşı kullanılan biyolojik ürünler sayesinde, yalnızca hedef canlıya etki eden çevre dostu bir mücadele yürütülüyor. Uygulanan ürünler su içindeki diğer canlılara, kuşlara ve evcil hayvanlara zarar vermeden sivrisinek larvalarını kontrol altına alıyor.

Yağışlar sonrası su birikintilerine dikkat

İklim değişikliğine bağlı yağış rejimlerindeki belirsizlikler nedeniyle yaşam alanlarında bulunan lastik, bidon, varil, saksı ve benzeri materyallerde yağmur suyu birikmesi, sivrisinekler için yeni üreme alanları oluşturabiliyor. Bu nedenle vatandaşların açık alanlarda su birikmesine neden olabilecek materyallere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:35
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü
