Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şiddetli Yağışta Zarar Gören Üreticilere Sera Naylonu Desteği
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Şiddetli Yağışta Zarar Gören Üreticilere Sera Naylonu Desteği

11.02.2026 11:01  Güncelleme: 13:47
Antalya'da şiddetli yağış ve hortum nedeniyle zarar gören tarımsal alanlar için Büyükşehir Belediyesi hasar tespit çalışmaları yaparak üreticilere sera naylonu desteği sağlıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde şiddetli yağış nedeniyle zarar gören tarımsal alanlarda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tespitin tamamlandığı bölgelerde üreticilere sera naylonu desteği veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak'ta etkili olan şiddetli yağış ve hortumun ardından 10 ilçede 406 üreticinin 1 milyon 113 bin 660 metrekare üretim alanında oluşan zarara yönelik hasar tespit ve destek çalışmalarını sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta 181 üreticiye 212 bin 400 metrekare sera naylonu desteği sağlarken; bu hafta 217 bin 100 metrekare sera naylonunu daha üreticilere ulaştırıldı.

Destek kapsamında Manavgat, Kepez, Serik, Aksu ve Gazipaşa'da sera naylonu dağıtımları devam etti. Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için beş ilçede 173 üreticiye 217 bin 100 metrekare naylon desteği verildi.

Üreticiler destekten memnun

Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde serada üretim yapan Selim Güngör, çalışmadan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde oluşan hortum ve yağışlardan 8 dönüm kadar alanım zarar gördü. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri gelip kontrolleri yaptılar, zararlarımızı karşıladılar" dedi.

Aksu Kumköy Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç, afetin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak zarar gören üreticilere sera naylonu desteği sağladığını belirtti. Oruç, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tüm çiftçiler adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kumköy Mahallesi'nde çilek üreticiliği yapan Mehmet Salih Ekinci ise şiddetli hortum ve aşırı yağış nedeniyle seralarının zarar gördüğünü paylaşarak, "5 dönümlük bir alanım kullanılamaz hale geldi, aşırı yağış nedeniyle de sular altında kaldı. Sağ olsun belediyemiz yardımda bulundu. Zararımızın bir kısmını da karşılamış olsun. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

