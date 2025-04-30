Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Vatandaşlara İndirimli Su Tarifesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Vatandaşlara İndirimli Su Tarifesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, indirimli su tarifeleriyle vatandaşa destek oluyor. ASAT, şehit yakını ve gaziler, engelli bireyler, amatör sporcu, öğrenciler, sosyal yardım alan aileler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik uyguladığı su tarifeleri ile vatandaşa dokunan hizmetler sunuyor.

30.04.2025 11:20  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, indirimli su tarifeleriyle vatandaşa destek oluyor. ASAT, şehit yakını ve gaziler, engelli bireyler, amatör sporcu, öğrenciler, sosyal yardım alan aileler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik uyguladığı su tarifeleri ile vatandaşa dokunan hizmetler sunuyor.

Antalya'nın 19 ilçesi 913 mahallesinde vatandaşı ucuz, kaliteli ve sağlıklı suyla buluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, uyguladığı indirimli tarifeler ile ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek oluyor. ASAT Genel Müdürlüğü, şehit yakını ve gaziler, engelli bireyler, amatör sporcu, öğrenciler, sosyal yardım alan aileler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara indirimli tarifeler uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatani hizmet tertibiyle aylık bağlanan gazilere, şehit yakınlarına yalnızca ikamet ettikleri mesken için kullandıkları su ve atık su bedellerinde yüzde 90 oranında indirim uyguluyor.

Başarılı sporculara ise yüzde 50 oranında indirim

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılında göreve geldiğinde engelli bireylere yönelik yüzde 10 olan su indirimini önce yüzde 20'ye daha sonra ise yüzde 40'a çıkardı. Yüzde 40 ve üzeri bir oranında engeli bulunan 19 bin 225 ASAT abonesi indirimli su tarifesinden faydalanıyor. Uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör sporculara ve bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş, çocukları ile takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktör, antrenörlerine ve uluslararası düzeyde üstün başarılı sporculara ise yüzde 50 oranında indirim sağlanıyor.

900 bin TL'lik destek

Başkan Böcek, 2019 yılında üniversite öğrencilerine yönelik uyguladığı 5 ton ücretsiz su tarifesini de 2024 yılında 10 tona çıkarttı. Üniversite öğrencilerine yönelik uygulanan su tarifesinde 2019 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 900 bin TL'lik destek sağlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, muhtaçlık sınırının altında yaşayan, zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara destek olmak amacıyla sosyal yardım alan abonelerin kullandıkları ilk 10 metreküp su parasını karşılıyor. 2023 yılından itibaren uygulanmakta olan bu indirimden yararlanmakta olan abonelerin yaklaşık olarak 2,5 milyon TL'lik su ihtiyacını Antalya Büyükşehir Belediyesi karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarına içme suyu temini yapan vatandaşlara yönelik işletme tescil belgesiyle başvuran üreticilere de hayvancılık abone tarifesi uyguluyor. Başkan Muhittin Böcek, hayvancılığı desteklemek amacıyla 40 metreküpe kadar uygulanan tarifeyi, 2023 yılında su tüketim aralığını 50 metreküpe çıkarttı. Bu sayede 2023-2024 yılları için hayvancılık-ev abonesi tarifesini kullanan 8 bin 500 aboneye su faturalarında yaklaşık 9 milyon TL destek sağlandı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Antalya, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Vatandaşlara İndirimli Su Tarifesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
28 çocuğu ve 250’den fazla torunu var 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
15:04
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
14:53
CHP’li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
14:51
Sivas’ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
14:42
12 yıldır komada olan Michael Schumacher’den duygulandıran hareket
12 yıldır komada olan Michael Schumacher'den duygulandıran hareket
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:38
Murat Ongun’un eşinden akla ziyan ifade
Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 10:20:06. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Vatandaşlara İndirimli Su Tarifesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.