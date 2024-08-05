Antalya Büyükşehir Belediyesi, \'Sakin Mahalle\' Projesi İçin Saha İncelemelerine Başladı

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(ANTALYA) - Cittaslow (Sakin Şehirler) Metropol ağına üye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Sakin Mahalle' programı kapsamında pilot bölge olarak seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde proje ve çalışmalar için saha incelemelerine başladı. Görev dağılımlarının ardından sahaya inen ilgili daire birimleri, bölgenin altyapısı ve tarihi dokusuna yönelik detaylı incelemelerde bulundu.

Antalya'da Cittaslow Ağı koordinasyonuyla Sakin Mahalle (Slow Neighborhood) pilot bölgesi olarak belirlenen Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde çalışmalarına başlayan birimler, ilk saha analizi toplantısını gerçekleştirerek sunumlarını yaptı. Toplantıda, Cittaslow Metropol projesi için planlanan faaliyetlerin yol haritası ve saha çalışmaları sunumlarla değerlendirildi.

Kültür yürüyüş yolları güzergahları, bisiklet yolları, dinlenme alanları, sit alanlarına uygun tabelalandırmalar, içme suyu kaynakları, altyapı, zeytinlikler, tarihi kervansaray ve su sarnıçlarının korunup turizme kazandırılmasına yönelik projeler üzerinde çalışıldı.

İlk saha çalışmalarını değerlendiren Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, şunları söyledi:

"Yeşilbayır dosyamızı kriterlere uygun şekilde en kısa sürede tamamlamak için saha çalışmalarımızı hızlandırdık. Birimlerimiz, bölgenin altyapı ve tarihi dokusunu detaylı bir şekilde haritalandırarak çalışıyor. Asırlık zeytinlikler ve tarihi su sarnıçları yerinde incelenerek raporlandırılıyor. Bu alanların korunması ve yaşatılmasına öncelik vererek ilgili kurumlarla birlikte çalışacağız. Cittaslow felsefesi, şehrin keyif alınacak bir hızda yaşanmasını savunmaktadır. Bu amaçla vatandaşlarımızın bu bölgede hızlı ve tüketen temposunu hissetmeyeceği, doğa ile iç içe kültür yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme ve yeşil alanlarla dolu bir bölge oluşturacağız. Bu hedefe yönelik önemli yatırımları bölgemize kazandırarak en kısa sürede uluslararası komitenin değerlendirmesine sunup Cittaslow Metropol kriterlerini onaylatacağız. 27 sakin şehrin belediye başkanları tarafından oy birliği ile Türkiye koordinatörü seçilen Muhittin Böcek Başkan'ımızın öncülüğünde, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."