Antalya Büyükşehir Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Danışmanlık Sağlıyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, YKS hazırlık sürecinde düzenlediği kurslarla destek verdiği üniversite adayı gençlere tercih döneminde de ücretsiz danışmanlık sağlıyor. Öğrenciler tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için 24 Temmuz – 2 Ağustos arasında ATABEM'in üniversite destek merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini yapabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) geride bırakan gençlerin bilinçli ve doğru bir şekilde üniversite tercihlerini yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermeye başladı. Gelecekleriyle ilgili en önemli tercihi yapma aşamasında olan öğrenciler, ATABEM Çaybaşı, Muratpaşa ve Dokuma Üniversiteye Hazırlık Merkezlerinde 2 Ağustos'a kadar uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek. Üniversite adayları rehber öğretmenler eşliğinde yapılan birebir görüşmelerde, tercih listelerini ve kariyer hedeflerini planlayabilecek.

Sınavlara ATABEM'de hazırlanan öğrenciler, verilen hizmete ilişkin şunları söyledi:

-Yağmur Serbest: "Geçen sene de sınava girdim ama istediğim puana ve sıralamaya ulaşamadım. Bu sene sınava ATABEM'de hazırlandım ve faydasını da gördüm. Geçen seneye göre daha iyi puan ve üst sıralarda bir başarı elde ettim. ATABEM'de sanki özel ders gibi eğitim aldım. Etütler ve soru çözümlerin olduğu bir hazırlık süreci geçirdim. Rehber öğretmenlerimin çok desteğini gördüm. Tercih hakkımı doğru bir şekilde kullanmak istiyorum. Psikoloji bölümünde okumak istiyorum. Rehberlik öğretmenim hedefimdeki bölüm ve üniversiteler hakkında bilgi veriyor. ATABEM'de doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum."

-Canan Karaman: "ATABEM'de yorucu ama faydalı bir hazırlık süreci yaşadım. Kurs merkezinin düzenlediği aylık ve haftalık deneme ve tarama sınavlarına girdim, bol bol soru çözdüm hem sınav tecrübesi kazandım hem de sınav heyecanımı yendim. Sınavda iyi bir derece elde ettim. Doğru bir tercih yapabilmek için profesyonel destek almak istedim. Bu yılki taban puanları, başarı sıralaması ve üniversiteleri konuştuk. Rehber öğretmenlerimiz bize oldukça yardımcı oldu. Teşekkür ederim. Gelecek sene üniversite sınavına girecek öğrenci arkadaşlarımıza da ATABEM Kurs Merkezi'ni tavsiye ediyorum."