Antalya Büyükşehir, Kumluca itfaiyesine 42 metre merdivenli 2 yeni araç kazandırdı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir, Kumluca itfaiyesine 42 metre merdivenli 2 yeni araç kazandırdı

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Antalya Büyükşehir, Kumluca itfaiyesine 42 metre merdivenli 2 yeni araç kazandırdı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca itfaiyesinin araç filosuna 2 yeni araç kazandırdı. 6 ton su kapasiteli kurtarma aracı ile 42 metre merdivenli itfaiye aracının yüksek katlı yapılardaki yangın ve kurtarma çalışmalarında ekiplerin müdahale imkanını artırması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca itfaiye biriminin araç filosuna 2 yeni araç kazandırıldı.

Yangın, kurtarma ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla hizmete alınan araçlardan biri 6 ton su kapasiteli tam donanımlı kurtarma aracı, diğeri ise 42 metre merdiven yüksekliğine sahip itfaiye aracı oldu.

Yeni araçlarla özellikle yüksek katlı yapılardaki yangın ve kurtarma çalışmalarında itfaiye ekiplerinin müdahale imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler A.Ş. Genel Müdürü ve Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, yeni araçların ilçenin güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Özellikle 42 metre merdiven yüksekliği bulunan aracın kurtarma ve ilk yardım konusunda önemli olduğunu ifade eden Turan, "6 ton su kapasiteli kurtarma aracımız ve 42 metre merdivenli itfaiye aracımız, ekiplerimizin yangın ve acil durumlara müdahale kapasitesini daha da güçlendirecek. Yeni araçlarımızın Kumluca'mıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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