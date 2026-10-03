Antalya Büyükşehir ve Korkuteli Belediyesi çiftçi kartı ve 11 bin ton asfalt verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Büyükşehir ve Korkuteli Belediyesi çiftçi kartı ve 11 bin ton asfalt verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Büyükşehir ve Korkuteli Belediyesi çiftçi kartı ve 11 bin ton asfalt verecek
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Korkuteli Belediyesi arasında imzalanan iki protokolle Çevre Dostu Çiftçi Kart projesi Korkuteli'nde de uygulanacak. İlçeye, altyapısı tamamlanan bölgeler ve yayla yolları için 40 milyon TL değerinde 11 bin ton sıcak asfalt desteği verilecek.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Korkuteli Belediyesi arasında imzalanan iki protokol kapsamında "Çevre Dostu Çiftçi Kart" projesi ilçede de hayata geçirilecek, altyapısı tamamlanan bölgeler ve yayla yollarının üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere ilçeye 40 milyon TL değerinde 11 bin ton sıcak asfalt desteği sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Korkuteli Belediyesi arasında imzalanan protokol anlaşmaları ile Büyükşehir Belediyesi'nin örnek projesi Çevre Dostu Çiftçi Kart, Korkuteli ilçesinde de hayata geçecek. Zirai ambalaj atıklarının toprağa, suya ve doğaya karışmadan geri dönüşümünün sağlandığı, çevre ve insan sağlığını koruyan projenin uygulanacağı 8'inci ilçe Korkuteli olacak.

Bir diğer anlaşma ile de ilçe merkezinde altyapı çalışmaları tamamlanan bölgeler ve yayla yollarında gerçekleştirilecek üstyapı asfaltlama çalışmaları için 40 milyon TL değerinde 11 bin ton sıcak asfalt kazandırılacak.

ÇEVRE DOSTU ÇİFTÇİ KART KORKUTELİ'NDE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Korkuteli Belediyesi ile imzalanan Çevre Dostu Çiftçi Kart protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada, Antalya'nın zirai ilaç kullanımının en yoğun olduğu illerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz Antalya olarak turizmin başkentiyiz, aynı zamanda tarımın da başkentiyiz. Türkiye'de yıllık yaklaşık 50 bin ton zirai ilaç kullanılıyor ve bunun yüzde 10'u Antalya'da kullanılıyor. Böyle güzel ve verimli bir kentte yaşıyorsak bu soruna duyarsız kalamazdık. Bu nedenle projeyi 2022 yılında Kumluca'da başlattık. Şu anda Antalya'nın 7 ilçesinde yürütüyoruz. Korkuteli Belediyesi ve Saniye Caran Başkanımızla yaptığımız iş birliği protokolüyle birlikte bu çalışmayı 8'inci ilçemizde de başlatıyoruz. Zirai ilaç ambalajlarının toprak ve suya karışmasını önleyerek Korkuteli'nin toprağını ve çevresini koruyacağız. Aynı zamanda çiftçilerimize kolaylık sağlayacak, üreticimizin emeğini de koruyacağız. Protokolümüz Korkuteli'mize hayırlı olsun" dedi.

KORKUTELİ'NDE 11 BİN TON SICAK ASFALT ÇALIŞMASI

İmzalanan sıcak asfalt iş birliği protokolüne ilişkin konuşan Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Korkuteli Belediyemiz ile iş birliği içerisinde geçen yıl ilçede önemli bir asfalt çalışması gerçekleştirmiştik. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Korkuteli Belediyemizle iş birliği içerisinde ilçemize ciddi bir asfalt yatırımı kazandırdık. Bu yıl da aynı iş birliğiyle Korkuteli'mize 11 bin ton sıcak asfalt kazandıracağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt malzemesini biz sağlayacağız, Korkuteli Belediyemiz de işçiliğini yapacak. Büyük bir iş birliği ve aile anlayışıyla bu hizmeti ilçemize kazandıracağız. Şimdiden her iki belediyemizin çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU ÇİFTÇİ KART PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolünün ilçe açısından önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulaması kapsamında zirai atık ambalajlarının toplanmasına yönelik projenin Korkuteli'nde de hayata geçirilmesi için talepte bulunduklarını belirten Caran, "Korkuteli, Antalya'nın tarım ve hayvancılığında önemli bir yere sahip. Bu nedenle zirai atık ambalajlarının toplanmasına yönelik projenin ilçemizde de uygulanması için talebimizi ilettik ve sağ olsunlar, Antalya Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu protokolü imzalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ GÜVENLİ YOLLAR"

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Antalya Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde asfalt çalışmalarının sürdürüleceğini aktaran Caran, hedeflerinin yalnızca yol yapmak değil, altyapısı tamamlanmış, sürdürülebilir ve güvenli yolları ilçeye kazandırmak olduğunu dile getirdi. Yol çizgileri, aydınlatma ve peyzaj düzenlemeleri başta olmak üzere yolun ihtiyaçlarının da tamamlanacağını kaydeden Caran, "Bu iş birliğiyle Korkuteli'mizin önemli sorunlarından biri olan yol ve asfalt çalışmalarında verimli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve her iki belediyemizin ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
Antalya Büyükşehir BelediyesiKorkuteli BelediyesiKorkuteliBelediyeAntalyaGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Rakam öyle böyle değil Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:42:28. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir ve Korkuteli Belediyesi çiftçi kartı ve 11 bin ton asfalt verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei