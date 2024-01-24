Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na atanan Yakup Ali Kahveci göreve başladı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci, devir teslim töreni ile görevini Zafer Koç'tan devraldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Zafer Koç'tan, başsavcılıkta düzenlenen devir teslim töreni ile devraldığı yeni görevine başladı.

Kahveci törende yaptığı konuşmada, Koç'a Antalya Adliyesi'ne yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yapılan hizmetleri daha da ileriye taşımak istediğini ifade etti.

Tören sonrası Kahveci tarafından Koç'a çiçek takdim edildi ve adliye personeli tarafından uğurlandı.