 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci göreve başladı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci, görevini Zafer Koç'tan devraldı. Devir teslim töreninde Kahveci, Koç'a teşekkür ederek, yapılan hizmetleri daha da ileriye taşımak istediğini ifade etti. Tören sonrası Kahveci tarafından Koç'a çiçek takdim edildi ve adliye personeli tarafından uğurlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na atanan Yakup Ali Kahveci göreve başladı
24.01.2024 - 18:09,  Güncelleme: 18:10
Abone Ol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci, devir teslim töreni ile görevini Zafer Koç'tan devraldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Zafer Koç'tan, başsavcılıkta düzenlenen devir teslim töreni ile devraldığı yeni görevine başladı.

Kahveci törende yaptığı konuşmada, Koç'a Antalya Adliyesi'ne yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yapılan hizmetleri daha da ileriye taşımak istediğini ifade etti.

Tören sonrası Kahveci tarafından Koç'a çiçek takdim edildi ve adliye personeli tarafından uğurlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci göreve başladı - Son Dakika


19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:55:37. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yakup Ali Kahveci göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement