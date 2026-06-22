Antalya\'da 1,375 kg Kokain Ele Geçirildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kilo 375 gram kokain ele geçirildi, bu suça ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Konyaaltı ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 kilogram 375 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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