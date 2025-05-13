Antalya'da 125 Milyon TL Yatırımla İçme Suyu Hattı Projesi Başlatıldı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık 125 milyon TL yatırım bedeliyle Serik Oteller Bölgesi İçme Suyu Hattı Yapım işine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Planlı, kurallı, kimlikli kent" hedefi doğrultusunda Belek ve Kadriye mahallelerini kapsayan önemli bir altyapı çalışması başlatıldı. Bölgenin altyapısını güçlendirecek proje, yeni içme suyu hattının yanı sıra elektrik ve mekanik işleri de içerecek. Projede saha uygulamalarına başlayan ASAT ekipleri, dünya standartlarında malzeme kullanıyor. Stok sahasında bulunan ve DN 700 PN 16 çapındaki düktil dolum hattı ile DN 250 PN 16 çapındaki basma hattı boruları, Belek-Karadayı içme suyu hattının devamı niteliğinde Kadriye bölgesine döşeniyor.

Proje ile uzun ömürlü ve dayanıklı düktil borularla yapılan bu sistem ile bölgeye kesintisiz içme suyu sağlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve insan odaklı bu yatırımı, hem yerel halkın yaşam kalitesini artırmayı hem de turizmin bel kemiği olan bölgede sürdürülebilir altyapı çözümleri sunmayı amaçlıyor. Proje tamamlandığında Belek ve Kadriye'nin içme suyu altyapısı güçlenmiş olacak, bölgedeki su kaynakları daha verimli kullanılacak.