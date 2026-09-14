Antalya'da 15 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 7 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 15 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 7 zanlı gözaltına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Narkotik Şube'nin 15 adrese eş zamanlı düzenlediği "Sokaklar Güvende" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 177 sentetik hap, 126 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain, 10 gram esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi; kaçmaktan aranan bir kişi de yakalandı.

Antalya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında "Sokaklar Güvende" operasyonu gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 177 sentetik hap, 126 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain, 10 gram esrar, bir hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan kişi de yakalandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Narkotik, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 15 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 7 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın kardeşi vefat etti Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Celal Adan: MHP’nin birinci parti olduğu bir Türkiye’ye ihtiyaç var Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

19:25
Silivri’deki faciadan ilk haber Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
19:11
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:16
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 20:46:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya'da 15 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 7 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement