Antalya'da 15 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 7 zanlı gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında "Sokaklar Güvende" operasyonu gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 177 sentetik hap, 126 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kokain, 10 gram esrar, bir hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan kişi de yakalandı.