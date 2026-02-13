Antalya\'da 1653 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da son bir haftada asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 609'u aranan olmak üzere 1653 şüpheli yakalandı. Bunlardan adliyeye sevk edilen 234'ü tutuklandı. Çalışmalar kapsamında 149 geçici konaklama yeri ile 70 kiralık araç firması kontrol edildi, 2 firmaya idari yaptırım uygulandı.

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 6 olayda 24 şüpheliye işlem yapıldı. "Kabahatler Kanunu" kapsamında 332 şüpheliye idari para cezası uygulandı."

Yapılan çalışmalarda, 381 fişek ile kartuşu, 2 kesici alet, 2 milyon 700 bin lira değerinde ziynet eşyası, 104 bin lira ile 36 silah ele geçirildi.