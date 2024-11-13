Antalya'da 3 İranlı Kardeşin Ölümü - Son Dakika
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Antalya'da 3 İranlı Kardeşin Ölümü

Muratpaşa'da bir dairede bulunan 3 İran uyruklu kardeşin cesetleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

13.11.2024 20:16
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında kardeş oldukları belirlenen 3 kişiyi hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu oldukları tespit edildi.

İncelemelerin ardından kardeşler Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian'ın (23) cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı.

İran'da borçları olduğu ve çalışmak için bir süre önce Antalya'ya geldiği belirtilen kardeşlerin İran'daki aileleriyle en son 28 Ekim'de telefonla görüştüğü bildirildi.

Kardeşlerin aile dostu olan İranlı Emrullah Asari, polisle birlikte eve girdiklerini söyledi. Evden kokular geldiğini aktaran Asari, "Ailesi uzun süredir haber alamıyormuş. Ailesi bana ulaştı. Ben de telefonla aradım ancak kardeşlere ulaşamadım. Çok üzgünüm." dedi.

Antalya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ihbar üzerine apartman dairesine intikal eden polis ekiplerinin 3 erkek cesedi bulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemelerde ikametin kapı ve pencerelerinin koli bandı ile kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüştür. Ayrıca odada bulunan Farsça yazılmış 9 sayfalık notun çevirisi yapıldığında, şahısların ticari ilişkileri nedeniyle borçlarından bahsedildiği anlaşılmış olup, adli soruşturma devam etmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 3 İranlı Kardeşin Ölümü - Son Dakika

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