Antalya'da 77. Uzay Kongresi'nin sergi alanında Çinli şirketin standı görülüyor

ANTALYA, 6 Ekim (Xinhua) -- Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin sergi alanında Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nin standı görülüyor, 5 Ekim 2026.

77. Uluslararası Uzay Kongresi pazartesi günü Antalya'da başladı. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından uzay araştırmacılarını, önde gelen kurumları ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)