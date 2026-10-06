Antalya'da 77. Uzay Kongresi'nin sergi alanında Çinli şirketin standı görülüyor

Antalya'da 77. Uzay Kongresi'nin sergi alanında Çinli şirketin standı görülüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da pazartesi günü başlayan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin sergi alanında Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nin standı görülüyor. Dünyanın dört bir yanından uzay araştırmacıları, önde gelen kurumlar ve sektör temsilcileri etkinlikte bir araya geliyor.
ANTALYA, 6 Ekim (Xinhua) -- Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin sergi alanında Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nin standı görülüyor, 5 Ekim 2026.
77. Uluslararası Uzay Kongresi pazartesi günü Antalya'da başladı. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından uzay araştırmacılarını, önde gelen kurumları ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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