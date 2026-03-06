Antalya'da 8 Mart'a Özel Sergi "Kadın: Portreler ve Anlatılar" Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Antalya'da 8 Mart'a Özel Sergi "Kadın: Portreler ve Anlatılar" Ziyarete Açıldı

06.03.2026 16:01  Güncelleme: 17:11
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Kadın: Portreler ve Anlatılar" başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Yaşamın her alanında iz bırakan 20 kadının hikayesinin anlatıldığı sergi, Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Meydanı’nda eş zamanlı olarak sergileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart'ın ruhuna uygun anlamlı bir sanatsal etkinliğe imza attı. Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan sergi, kadınların toplumsal hayattaki güçlü duruşlarını ve mücadelelerini konu alan 20 özel portreden oluşuyor. Sergi, belediye hizmet binası fuaye alanı ile Cumhuriyet Meydanı Açık Hava Sergi Alanı'nda kapılarını açtı.

"Kadın her haliyle güçlüdür"

Serginin açılışında konuşan Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanı İsmail Oskay, serginin temel amacının Türk kadınının gücünü vurgulamak olduğunu belirtti. Oskay, "Birbirinden değerli emekçi kadınların hikayeleri bu sergide yer alıyor. Vermek istediğimiz mesaj; kadının her haliyle güçlü olduğu, kimseye muhtaç olmadan emek vererek bir noktaya gelebildiğidir. Bu çalışmayı hazırlarken kadınlarımızın ne kadar dirençli olduğunu bir kez daha gördük. Tüm kadınların gününü kutluyorum" dedi.

Sergi takvimi ve mekanlar

Farklı çalışma alanlarından ve sosyal kesimlerden kadınların hikayelerini yansıtan "Kadın: Portreler ve Anlatılar" sergisi, iki farklı noktada ziyaret edilebilecek. Fotoğraflar; Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda 13 Mart'a kadar, Cumhuriyet Meydanı Açık Hava Sergi Alanı'nda ise 1 Mayıs 2026 tarihine kadar Antalyalıların beğenisine sunulmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

