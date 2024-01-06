 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da alabora olan şişme bottaki 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da alabora olan şişme bottaki 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Boğazkent Mahallesi'nde denize açılan 2 kişi, alabora olan şişme botta mahsur kaldı. Çevrede bulunan balıkçılar, su yüzeyinde kalmaya çalışan 2 kişiyi fark ederek kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya\'da alabora olan şişme bottaki 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı
06.01.2024 - 15:27,
Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde alabora olan şişme bottaki 2 kişi, balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.

Boğazkent Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında şişme bot ile denize açılan 2 kişi, bir süre sonra botun ters dönmesi sonucu denize düştü.

Çevreden geçen balıkçılar yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalışan 2 kişiyi tekneye aldı.

Kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin, balıkçılar tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Boğazkent, Antalya, Kurtarma, Antalya, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da alabora olan şişme bottaki 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı - Son Dakika


16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49
Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı

Son Dakika
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:29:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da alabora olan şişme bottaki 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement