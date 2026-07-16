Antalya\'da Alageyik Popülasyonu Artıyor

Antalya'da Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki nesli tehlike altında bulunan alageyikler, bu yıl 5 yavru dünyaya getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "alageyiklerin (dama dama) dünyada saf ırk olarak tek doğal yayılış alanı" olarak nitelendirilen Antalya Düzlerçamı bölgesinde popülasyonu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzlerçamı'nda oluşturulan 521 hektarlık Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde, insan eli değmeden alageyiklerin sayıları artırılmaya çalışılıyor.

Milli parklar ekiplerince fotokapanlarla takip edilen alageyiklerin bu yıl 5 yavrusunun dünyaya geldiği belirlendi. Yeni doğumlarla üretim yerindeki alageyik sayısı 177'ye ulaştı.

Orman yangını tehlikesine karşı başka alanlara naklediliyor

Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Yeri Şefi Ertürk Reçber, AA muhabirine, yavruların dünyaya gelmesinin saf ve doğal popülasyonunun devamı için önemli olduğunu söyledi.

Alageyiklerin haziranda doğum yapmaya başladığını belirten Reçber, yavruların görülmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Reçber, şu ana kadar 5 yavru tespit ettiklerini, ilerleyen günlerde yavru sayısının artabileceğini ifade etti.

Üretim yerinden Aydın, Muğla, Manavgat ve Isparta'daki farklı alanlara 123 alageyiği naklettiklerini anlatan Reçber, "Alageyiğin tek bir bölgede bulunması olası bir hastalık ya da orman yangını durumunda neslini tehlikeye sokabilir. Bu nedenle farklı illere nakillerini yaptık. Yaz aylarında en büyük korkumuz orman yangını. Yangın eylem planlarımız var. Farklı illerde alageyiklere doğal yaşam alanları oluşturmamızın en önemli sebebi yangın tehlikesi." dedi.

Reçber, sahanın alageyiklerin saf ve doğal popülasyon olarak yaşadıkları tek yer olması bakımından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alageyiklerin yabaniliğinin bozulmaması amacıyla bütün işlemler minimum temas mantığıyla yürütülmektedir. Ayrıca, kan tazelemesi amacıyla saha dışından alageyiklerin yakalanarak üretme yeri içerisine katılması için çalışmalar yapılıyor. Üretim istasyonu 1966 yılında kurulduğunda sadece 7 alageyik vardı. Bu sayı koruma çalışmalarıyla yıllar içerisinde arttı. Takip sistemleri de takarak alageyiklerin yaşam alanlarını, beslenme alışkanlıklarını takip ediyoruz. Bu sistemler sayesinde yaban hayvanlarının dolaşım sahalarını ve hangi bölgelere ne sıklıkta gelip gittiklerini takip ediyoruz."