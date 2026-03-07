Antalya'da Apartmanda Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Apartmanda Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı

07.03.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında çevredekiler ve itfaiye, mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı.

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında, apartmanda mahsur kalan 3 kişi, çevredekilerin getirdiği merdivenle, 3 kişi ise itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Necip Nugay Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden ev sahibi Fatma Rahat, büyüyen alevler ve yoğun dumanda, evdeki 2 torununu alıp dışarıya çıktı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada alevlerin yükselmesi ve yoğun dumanın binayı kaplaması nedeniyle bazı kişiler, dairelerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalleli, çevreden buldukları merdiveni apartman duvarına dayayıp birinci katta mahsur kalan 3 kişiyi balkondan indirip kurtardı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri de kısa sürede adrese ulaştı. Yangın sırasında 2'nci katta dumandan etkilenip evlerinde mahsur kalan 3 kişi ise itfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan alınıp güvenli şekilde indirildi. Dumandan etkilenen ev sahibi Fatma Rahat ile itfaiye tarafından kurtarılan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıktığı dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

'ALEVLER ÇATI KATINA ULAŞSAYDI KURTULUŞ YOKTU'

Yangını görüp yardım etmek isteyen Turgut Kalkan, "Yoldan geçiyordum. Bağırtı duydum ve baktım ki kadın içeride kalmış. Perdenin yandığını gördüm ve bir anda her yere sıçradı. Apartman önünde bulunanları çektim. O esnada 2 dakika sürmeden alevler her yere sıçradı. Ben de hemen itfaiye ve polisi aradım. Dumandan etkilenenler oldu. Kadın ve torunları hemen dışarı çıktı. Bazı mahsur kalanları da itfaiye ekibi kurtardı. Alevler çatı katına ulaşsaydı hiç kurtuluş yoktu" dedi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Kurtarma, İtfaiye, Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Apartmanda Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
FETÖ’cü başsavcı vekilinin “sempati“ savunması şoke etti FETÖ'cü başsavcı vekilinin "sempati" savunması şoke etti
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Dünya onun peşinde Yarın gözler Barış Alper’de olacak Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak
“Ünlü spiker öldü“ haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim "Ünlü spiker öldü" haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim
Sudan da savaşta tarafını seçti Sudan da savaşta tarafını seçti

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 14:56:23. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Apartmanda Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.