Antalya'da Atık İlaç Yönetim Projesi Başlatıldı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri iş birliğiyle atık ilaçların toplanması ve bertaraf edilmesine yönelik projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında evlerde biriken ve kullanılmayan ilaçlar; belirlenen noktalarda toplanacak, güvenli koşullarda saklanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri Koordinasyon Toplantısı'nın ikincisini "Atık İlaçların Yönetimi" konusunda düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Eğitim Salonu'nda Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy yönetimindeki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinden temsilciler ve ITC firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda hanelerde biriken son kullanma tarihi geçmiş ilaçların evsel atıklarla birlikte çöpe atılması nedeniyle insan ve çevre sağlığı açısından oluşturduğu risklere dikkat çekilerek, bu atıkların mevzuatın da öngördüğü şekilde nasıl toplanacağı, taşınacağı ve imha edileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İlaçlar yılda en az iki defa bertaraf edilecek

Proje kapsamında ITC firmasının taahhüdü ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında imzalanacak iş birliği protokolü ile atık ilaçların bedelsiz transferi ve bertarafı sağlanacak. Toplama noktalarından atık ilaçların özel kutular içinde biriktirilmesi, sızdırmaz konteynerlerde geçici olarak depolanması planlanıyor. Konteynerler, ilçe belediyelerinin ihtiyacına göre ITC firması tarafından sağlanacak. İlaç atıkları konteynerlerde en fazla altı ay süreyle muhafaza edilerek yılda en az iki kez bertaraf edilecek.

" Türkiye'ye örnek olacak bir sistem kurmayı hedefliyoruz"

Lokman Atasoy, atık ilaçlar sorununun uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirterek, "İlaç atıkları tehlikeli atık riski taşımaktadır. Toplanmaları, depolanmaları ve bertaraf edilmeleri evsel atıklardan farklı. Bertarafı için de bir maliyet söz konusu. Dolayısıyla hanelerden çıkan atık ilaçların yönetimi maalesef istenilen düzeyde değil. Antalya'ya 'Çevre Başkenti' unvanını kazandırmış Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu soruna da kayıtsız kalmadık. ITC firmasıyla ve ilçe belediyelerimizle görüşerek bu süreci nasıl yöneteceğimiz konusunda ortak bir model geliştirdik. Bu toplantının oluşturulan model üzerinde mutabık kalınması ve uygulamaya geçiş için son karar toplantısı olmasını planlıyoruz. Türkiye'ye örnek olacak bir sistem kurmayı hedefliyoruz" dedi.

"Antalya'nın çevre duyarlılığı yüksek bir kent olduğunu biliyoruz"

ITC firmasında Tıbbi Atık Şefi olarak görev yapan Efe Tekcan ise "Vatandaşlardan kaynaklanan son kullanma tarihi geçmiş ilaçları toplayıp bertaraf edeceğiz. Bu, toplum sağlığı açısından çok kritik bir konu. Antalya'nın çevre duyarlılığı yüksek bir kent olduğunu biliyoruz. Bu nedenle burada da başarılı bir uygulamaya imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.