Antalya'da Ayrıldığı Kız Arkadaşının Babası Tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Ayrıldığı Kız Arkadaşının Babası Tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Ayrıldığı Kız Arkadaşının Babası Tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Seyit Muhammet Talay, eski kız arkadaşıyla görüştüğü sırada kızın babası tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Talay, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili baba Ömer Sıcak tutuklandı.

28.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:20
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ANTALYA'da Seyit Muhammet Talay (27) bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşını görmeye gittiği sırada çıkan tartışmada kızın babası Ömer Sıcak (49) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Talay, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklandı.

Olay, çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı A.S.'nin (23) evinin yakınında aracıyla beklemeye başladı. Talay'ı gören kızın babası Ömer Sıcak ile yakınları yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Sıcak, yanında bulunan bıçakla Seyit Muhammet Talay'ı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Talay, babası Ramazan Talay'ı arayarak 'Ömer beni bıçakladı. Aracın içerisindeyim hemen buraya gelin' dedi. Olay yerine giden Ramazan Talay, oğlunu yarı baygın halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Seyit Muhammet Talay ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ve Suç Araştırma ekipleri olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Ekipler, olaya karışan Ömer Sıcak, kızı A.S. ve diğer yakınlarını gözaltına aldı.

3 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Aşırı kan kaybettiği ve iç organları parçalandığı belirtilen Seyit Muhammet Talay tedaviye alındığı hastanede dün gece hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Seyit Muhammet Talay'ın cansız bedeni babası Ramazan Talay ve yakınlarına teslim edildi. Talay'ın cenazesi defnedilmek üzere Elmalı ilçesi Müren Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

TUTUKLANDI

Polis, evli ve 4 çocuk babası Ömer Sıcak'ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Ömer Sıcak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sıcak'ın ifadesinde olayın bir anda geliştiğini ve yaşananlardan çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Diğer yandan A.S.'nin polise verdiği ilk ifadede olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği, hastaneye kaldırılan Seyit Muhammet Talay'ın ise hayatını kaybetmeden önce polise kendisini bıçaklayanın Ömer Sıcak olduğunu söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Ayrıldığı Kız Arkadaşının Babası Tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Ayrıldığı Kız Arkadaşının Babası Tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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