Antalya'da Azimuth Airlines uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Havalimanı'na iniş yapan Azimuth Airlines'a ait Sukhoi Superjet 100 tipi uçakta, yolcu ve mürettebatın tahliyesinin ardından bomba ihbarı nedeniyle arama yapıldı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, aramada ihbarın asılsız olduğunu bildirdi.
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Antalya Havalimanı'na iniş yapıp, güvenli bölgeye alınan Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağında, yolcu ve mürettebatın tahliyesinin ardından arama yapıldı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden yapılan açıklamada, ihbarın asılsız çıktığı kaydedildi.
Kaynak: DHA
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