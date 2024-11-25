Antalya\'da Bağımsız Aday Osman Bülüç Bisiklet Kazası Geçirdi

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KAZA ANI KAMERADA

Antalya'nın Serik ilçesinden 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı olan Osman Bülüç'ün bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; kavşaktaki yaya geçidi noktasından yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Bülüç'e otomobilin çarpması, bisikletten savrulan Bülüç'ün yola düştüğü anlar yer aldı. Diğer yandan Osman Bülüç'ün çarşıdan aldığı yemeği evine götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Antalya Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan Osman Bülüç'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.