Antalya'da Barzani ve Pezeşkiyan savaş ve çatışmalara karşı diyaloğu vurguladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bölgesel konuları ele aldı.

IKBY Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Antalya'da bulunan Barzani ile Pezeşkiyan'ın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede, Bağdat ve Erbil ile Tahran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra ortak çıkarlar temelinde çeşitli alanlarda işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konuları ele alındı.

Bölgedeki durumu görüşerek son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Barzani ile Pezeşkiyan, savaş ve çatışmaların hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurgulayarak sorunları aşmanın en iyi yolunun diyalog, karşılıklı anlayış ve diplomatik çözüm olduğunu ifade etti.

Taraflar, bölge ülkelerinin çabalarını birleştirmenin ve aralarındaki işbirliği ile koordinasyonu güçlendirmenin, bölgedeki güvenlik ve istikrarı pekiştirecek, kalıcı barışı sağlayacak ve bölge ülkelerinin çıkarına hizmet edecek önemli bir adım olacağını kaydetti.